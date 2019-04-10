Чтоб не платить по 25 тыс. субсидии: Кабмин начнет мониторить тарифы на тепло

Чтобы выплаченые субсидии не достигали десятков тысяч гривен, правительство возьмется мониторить тарифы на тепло, которые утверждают местные власти. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Ведь сейчас эти тарифы могут достигать нескольких сотен гривен за 1 квадратный метр, и тогда выплачивают субсидию в более чем 20 тыс. гривен на одно домохозяйство.

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Наибольшая помощь зафиксирована в поселке Зачепиловка Харьковской области. Там выплата составила 24 тыс. гривен.

Уже в мае начнется процесс переназначения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Это связано с завершением отопительного сезона.

В общем, хозяйства в Украине получили помощь деньгами на сумму почти 6 млрд гривен.

К слову, монетизация субсидий: у кого могут забрать живые деньги.

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