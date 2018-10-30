Чтобы Россия поняла. Самые масштабные учения НАТО со времен холодной войны

В Норвегии стартовали масштабных учения НАТО со времен холодной войны.

Задействованы 50 тыс. Человек, 65 кораблей, 250 самолетов и почти 10 000 единиц другой техники.

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Пригласили на обучение и представителей России.

Чтобы те посмотрели, что это мирное мероприятие, но в то же время сделали предупреждение – готовы дать отпор любой угрозе.

К слову, Факты ICTV сообщали, что Украину пригласили на учения НАТО.

Опубликовано Октябрь, 30 в 22:09



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