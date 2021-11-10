Ежедневный быт проще и приятнее: празднование 65-летия ТМ Tefal

Украинцам все больше подходит домашний комфорт мирового уровня. Многообразие современной техники упрощает быт и оставляет больше свободного времени. Среди мировых брендов, которые получают украинскую симпатию, в частности бренд Tefal, который в это году празднует юбилей — 65 лет.

Бренд представлен в Украине около четверти века и видит своей задачей сделать ежедневный быт людей проще и приятнее.

Домашний уют имеет большое значение для хорошего самочувствия, поэтому поводов для радости должно быть больше, говорят представители Tefal.

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