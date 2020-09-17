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Ежегодная всеукраинская beauty-выставка InterCharm

В очередной раз, в начале осени в Киеве происходит всеукраинская beauty-выставка, которая собирает под одной крышей, как специалистов индустрии красоты, так и рядовых украинцев, интересующихся последними достижениями в этой области. Среди представленного разнообразия марок большой интерес вызвал и стенд косметики Piel Cosmetics.

Как рассказывают представители Piel Cosmetics, профессиональная косметика становится все более популярной среди украинок, которые находят в ней преимущества для себя.

Поэтому посетители общались, тестировали представленную продукцию и обдумывали над дальнейшим сотрудничеством.

В PinchukArtCentre новая выставка

В PinchukArtCentre стартует выставка под названием Точка, линия, возможности. Большинство авторов работ – люди с особенностями развития. Выставка продлится до 3 января, вход свободный.

В течение четырех лет в PinchukArtCentre они занимались с профессиональными художниками и учились выражать себя через искусство. Специально для выставки художники создали интересные работы, которые могут вдохновить каждого посетителя.

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