Что-то пошло не так. Трактор сделал кувырок, пытаясь “спасти” Ниву
Что-то пошло не так. Видео смешного спасения российского джипа – Нива, которое засело на бездорожье – сняли очевидцы.
Вытягивать авто подогнали трактор. Однако задача для него оказалась тяжелой. Привязанный тросом великан – перевернулся сам. Кто спасал обе машины после этого, не сообщается.
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2019-07-16
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