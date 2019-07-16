Что-то пошло не так. Трактор сделал кувырок, пытаясь “спасти” Ниву

Что-то пошло не так. Видео смешного спасения российского джипа – Нива, которое засело на бездорожье – сняли очевидцы.

Вытягивать авто подогнали трактор. Однако задача для него оказалась тяжелой. Привязанный тросом великан – перевернулся сам. Кто спасал обе машины после этого, не сообщается.

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