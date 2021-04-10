6 лет декоммунизации. Попрощалась ли Украина окончательно с советским прошлым

9 апреля 2015-го года Верховная Рада Украины приняла 4 закона о декоммунизации. Тогда депутаты открыли доступ к архивам КГБ, осудили преступления коммунистического и нацистского режимов и запретили пропаганду их символики.

Также признали всех борцов за независимость Украины в XX веке и увековечили победу над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Самыми заметными во время декоммунизации стали демонтаж памятников идолам коммунистически тоталитарного режима и переименовании городов, сел, районов, улиц и площадей.

Но самым важным, очевидно, изменения в сознании большинства украинцев и прощание с советским прошлым, мифами и фейками которые прочно засели в головах наших людей.

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За 6 лет декоммунизации в Украине переименовали более тысячи населенных пунктов и районов. Также новые названия получили и почти 52 тыс. улиц, переулков, площадей, парков и скверов. С постаментов демонтировали почти 2,5 тыс. памятников коммунистическо-тоталитарным идолам.

В общем декоммунизацию можно считать успешной, убеждены в Институте национальной памяти. Есть лишь единичные случаи, когда местные советы и общины пытаются схитрить и не выполнять закон.

Самые известные — Одесса и Харьков, где уже в третий раз местный совет переименовывает проспект Григоренко на Жукова.

Или же пример из Тального Черкасской области, где местная община не хочет демонтировать памятник одному из активных участников коллективизации Федору Дубковецькому.

Последний памятник Ленину

В Одесской области снесли последний памятник Владимиру Ленину. Монумент находился в селе Старые Трояны Измаильского района.

По информации Радио Свобода, после выхода их сюжета о памятниках Ленину в Одесской области активисты движения Декоммунизация. Украина обратились в областную государственную администрацию с требованием убрать монумент. “Вождя” планировали официально демонтировать до конца января.

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