Шесть лет на фронте. История королевского пехотинца ко Дню защитника Украины

С начала войны на Донбассе, защищать родную землю на передовую отправились тысячи украинских мужчин. 24-я механизированная бригада имени короля Даниила была и остается одним из самых боеспособных подразделений Вооруженных сил.

Эти воины к перемирию давали немалой порки оккупантам. Большинство из них променяли зону комфорта в зону боевых действий.

Львовянин Роман в армию пошел ли не сразу после Революции достоинства. Сначала был поваром, а когда противник стал наглеть пришлось взять в руки оружие.

Читайте: Война Украины и РФ тоже была фантастикой — Зеленский о членстве в НАТО

Сейчас он пехотинец Королевской бригады. А пока дома ждут его сын, дочь и любимая жена. И он мечтает вернуться домой с победой. И чтобы ни ему, ни его детям больше не приходилось брать в руки оружие.

Из учителей в морпехи

Преподаватель защиты отечества из Бердянска Александр уже пять лет защищает подступы к Мариуполя.

Он служил в советской, затем в украинской армии. 20 лет был учителем, а в начале войны ему позвонили из военкомата и предложили работу военного руководителя в центре профессионально-технического образования.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.