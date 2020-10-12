Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Шесть лет на фронте. История королевского пехотинца ко Дню защитника Украины

С начала войны на Донбассе, защищать родную землю на передовую отправились тысячи украинских мужчин. 24-я механизированная бригада имени короля Даниила была и остается одним из самых боеспособных подразделений Вооруженных сил.

Эти воины к перемирию давали немалой порки оккупантам. Большинство из них променяли зону комфорта в зону боевых действий.

Львовянин Роман в армию пошел ли не сразу после Революции достоинства. Сначала был поваром, а когда противник стал наглеть пришлось взять в руки оружие.

Читайте: Война Украины и РФ тоже была фантастикой — Зеленский о членстве в НАТО

Сейчас он пехотинец Королевской бригады. А пока дома ждут его сын, дочь и любимая жена. И он мечтает вернуться домой с победой. И чтобы ни ему, ни его детям больше не приходилось брать в руки оружие.

Из учителей в морпехи

Преподаватель защиты отечества из Бердянска Александр уже пять лет защищает подступы к Мариуполя.

Он служил в советской, затем в украинской армии. 20 лет был учителем, а в начале войны ему позвонили из военкомата и предложили работу военного руководителя в центре профессионально-технического образования.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Киевляне получат материальную помощь ко Дню защитника Украины: кому и сколько выплатят
Киевляне получат материальную помощь ко Дню защитника Украины: кому и сколько выплатят
Что подарить на День защитника Украины: 5 идей
Что подарить на День защитника Украины: 5 идей
Оккупанты четыре раза нарушили “перемирие” на Донбассе
Оккупанты четыре раза нарушили “перемирие” на Донбассе
Пожары в Луганской области: появилось видео, как боевик поджигает сухую траву
Пожары в Луганской области: появилось видео, как боевик поджигает сухую траву
Стреляли из гранатомета: боевики в очередной раз нарушили “перемирие”
Стреляли из гранатомета: боевики в очередной раз нарушили “перемирие”
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, есть раненые
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, есть раненые
Немедленно гнать на пенсию. Аваков прокомментировал заявление Фокина
Немедленно гнать на пенсию. Аваков прокомментировал заявление Фокина
Боевики пять раз нарушили тишину и применили противотанковый гранатомет
Боевики пять раз нарушили тишину и применили противотанковый гранатомет

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка