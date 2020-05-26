Шесть лет первого боя за ДАП. Как и кто завел российских военных в аэропорт

26 мая отмечают шестую годовщину первого боя за донецкий аэропорт. В ночь на 26 мая офицер-предатель СБУ Александр Головуров завел в новый терминал аэропорта 45 бойцов российского диверсионного отряда Искра, 26 кадыровских спецназовцев и 120 террористов банды Восток под руководством СБУшника-предателя Александра Ходаковского.

Россияне поставили ультиматум украинским силовикам, которые были расположены в старом терминале, сложить оружие и сдаться. Украинское правительство в ответ требовало освободить занимаемые помещения. В результате противостояния новый терминал стоимостью $200 млн, который строили для Евро-2012, стал настоящим полем боя. После обеда начались первые бои. Была задействованы армейская и штурмовая авиация, проведена высадка десанта.

Оборона донецкого аэропорта продолжалась 242 дня. Защитников аэродрома за несокрушимость назвали киборгами. Последний наш защитник оставил терминал 21 января 2015 года. Подробнее в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, вооруженные формирования РФ выпустили более 60 снарядов в сторону позиций Объединенных сил в районе Каменки и Новолуганского.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.