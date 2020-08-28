Шесть жертв и миллион поврежденных домов: последствия урагана Лора в США

В Соединенных Штатах ураган Лора разрушил или повредил минимум миллион домов. Количество погибших не изменилось — шесть жертв.

Многие здания остались без электроснабжения. Буря накрыла американское побережье накануне, и пронеслась штатами Арканзас, Луизиана и Техас, оставив шлейф разрушений.

Из-за стихии в Луизиане произошел масштабный пожар на химическом заводе. В воздух попали ядовитые вещества. Губернатор штата приказал жителям трех близлежащих населенных пунктов не выходить на улицу и позакрывать окна и двери.

Ураган Дориан во Флориде

В сентябре прошлого года штат Флорида (США) накрыл ураган Дориан. Камерам, которые расположены на Международной космической станции, удалось снять его на видео.

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