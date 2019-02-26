Школьное реалити. Ученики 17 школ Украины снимают кино о своей жизни

Украинские ученики снимают сериал о своей школьной жизни. Медиа-проект начала учительница из Прикарпатья. Галина Пирин вошла в топ-50 учителей по версии Global Teacher Prize Ukraine. Школьное реалити – уникальный проект. Участие в нем принимают 17 школ со всей Украины.

Каждую следующую серию создают дети: сценарий, съемки и монтаж.

Неделя на съемку, еще столько же на монтаж. Спрогнозировать сценарий сериала невозможно, потому что каждую следующую серию готовит другая школа, подхватывая эстафету. Уже есть четыре серии.

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Медиа-проект начала учительница Галина Пирин. Говорит, а в том, что школьники не только фантазируют и экспериментируют, снимают и монтируют видео. Они, по-настоящему, рассказывают о своих проблемах, которые понятны подросткам всей Украины. А еще каждая серия содержит элементы школьной программы.

К реалити присоединились учебные заведения с Тернопольщины, Львовщины, Херсонщины, Николаевщины и Киева. Всего 17 – большинство из них сельские. На родине проекта планируют в следующем году привлечь все школы своего района.

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