Школа, садики и салоны красоты: преимущества жизни в Золоче под Киевом

Свежий воздух, тихие просторные улицы и прекрасные пейзажи. Это все преимущества загородной жизни. Но современный прогрессивный украинец при выборе загородного жилья еще обращает внимание и на инфраструктурные объекты рядом.

— Сейчас очень много молодых семей хотят жить за городом. Соответственно они еще хотят, чтобы рядом была школа, детский сад, фитнес, СПА, салон красоты и автомойка. Мы создали условия, чтобы молодому поколению было комфортно жить, – отмечает управляющий партнер коттеджного городка Золоче под Киевом, Наталья Коржевска.

Кроме этого, будущие жители обращают внимание на сервис обслуживания домов и безопасность. Но самое главное, рассказывают представители Золоче, чтобы в городе царил уют, согласие и благосостояние, и всегда радуются появлению новых семей.

Также в Киеве открыли Аллею современного искусства в одном из жилых комплексов.