Школа в помещении клуба: на Прикарпатье люди вышли на пикет

400 детей в одной из горных школ на Прикарпатье второй год учатся в деревянной развалюхе. Так как часть Красноильской школы буквально разъела плесень, за год ее так и не отремонтировали. От безысходности сотня учителей, детей и родителей пикетировали здание облгосадминистрации – они требуют человеческих условий обучения.

Под дождем, с плакатами в руках – ученики приехали из далекого горного района отстаивать свое право на образование в нормальном помещении.

Более трех лет они учатся в ужасных условиях. Сейчас отправились выяснить будущее своего заведения.

В Красноильской школе учатся 430 учеников. Она расположена не просто в высокогорном районе – это опорное местное заведение.

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Грибок в школе появился три года назад, когда рядом выкопали котлован под новый корпус. Плесень уничтожила первый этаж. Коридор, столовая и классы непригодны для обучения, иногда грибок превышает допустимые показатели в десять раз. Чтобы не терять времени, учителя и родители ремонт начали самостоятельно. Полностью ободрали стены и сняли пол.

С первого сентября часть детей перевели учиться в помещения сельсовета, клуба и интерната. Часть осталась на втором этаже уничтоженной школы. Обещанных денег на восстановление опорной школы здесь ждут давно.

Горцы пришли к обладминистрации, но объяснить, почему в новый бюджет не заложили денег на ремонт, здесь не смогли. Единственное оправдание – нет не только средств, но и назначения.

Ситуация в школе катастрофическая, если ремонт школы не восстановят, родители пообещали с следующего семестра детей на учебу не пускать.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Николаеве более чем в 30 школах нет спортзалов.

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