Школы, детсады и больницы без тепла: почему на Львовщине люди до сих пор мерзнут
3 месяца без горячей воды и до сих пор с холодными батареями. Жители Новояворовска и Нового Роздола, а это более 60 000 человек невольно оказались в центре энергетического скандала.
С августа жители в многоэтажках отрезаны от горячего водоснабжения. Критическая ситуация в школах, детсадах и больницах.
Люди мерзнут, потому что 2 фирмы, которые сейчас работают на Новороздольский и Новояворовский ТЭЦ, не могут поделить имущество и полномочия.
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Беды с водой и отоплением – из-за предприятия Энергия Новояворовск, часть его имущества арестована, потому что владельцы фигурируют в уголовном деле. Чтобы работу ТЭЦ восстановить, в сентябре фирме выбрали управляющего – киевскую компанию Гарант Энерго М. Новые руководители амбициозно пообещали дать тепло еще на прошлой неделе. Теперь оправдываются – отопление не могут подключить без специалистов, которые работали на ТЭЦ. 200 рабочих якобы не отпускает предыдущая фирма.
К слову, Факты ICTV сообщали, на сколько и когда подорожают тепло и горячая вода.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!