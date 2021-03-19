Школьники на дистанционке, рестораны — навынос: какие ограничения ввели в ряде городов Украины

Почти 16 тыс. больных коронавирус прибавилось в Украине за вчера. Более 1 210 человек в Киеве. А Львов на жестком карантине уже с сегодняшнего дня. За последние несколько дней инфицированных в области увеличилось втрое — только за прошедшие сутки 1 140 новых больных. Поэтому младшая школа — на каникулах. Старшеклассники — на дистанционке. Учреждения культуры закрыты. В торговых центрах работают только продуктовые, зоомагазины и аптеки.

Рестораторы, которые работают теперь только навынос или доставку, понимают ограничения. Однако, не имея государственной поддержки, будут вынуждены отправить работников в отпуска.

Карантин уже вводят в Харьковской области. В области также под тысячу новых больных в сутки. 5-11 классы уже на дистанционке. С понедельника все школьники на каникулах. А когда вернутся за парты в классах — решения нет. Вполне вероятно, что на дистанционку перейдет вся школа.

Чтобы справиться с ситуацией, в области решили массово применить экспресс-тесты.

В Днепропетровской области за последнюю неделю динамика заболеваемости возросла на 34%. Ежедневно в стационары области госпитализируют до 300 человек, более половины из них тяжелые.

Возросло количество инфицированных среди детей — сейчас в стационарах их более 150. В области ищут возможности добавить больничные койки.

На Закарпатье мутировавший британский штамм коронавируса поражает даже детей и людей без сопутствующих заболеваний, которые придерживаются здорового образа жизни. В Центре легочных болезней Ужгорода 110 коек для больных Covid-19. Свободных среди них только семь. А в реанимации мест нет.

Всего в Украине за минувшие сутки на больничных койках из-за коронавируса оказалось почти 4,5 тыс. человек. Выздоровели — на полторы сотни больше.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 19 марта коронавирус в Киеве подтвердили еще у 1 210 человек, общее количество инфицированных составляет 151 133. В больницы госпитализировали еще 129 пациентов.

С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 015 киевлян, выздоровели 100 804 пациента.

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