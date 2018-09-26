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Шляхетні волоцюги: как батяри спасают мир во время противостояния Сталина и Гитлера

Завтра в отечественных кинотеатрах атмосфера Львова 30-х годов, в прокат выходит фильм Шляхетні волоцюги.

Музыкально-комедийный боевик о Львове и любви. Канал ICTV – информационный партнер ленты.

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Веселая, интригующая история о львовских ребятах – хулиганах, которых в 30-х годах называли батярами. Неугомонные авантюристы Мирек и Бодя спасают мир в тяжелое время противостояния двух тиранов Сталина и Гитлера.

Ранее Факты ICTV писали о модных трендах весна-лето 2019.

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