Шляхетні волоцюги: как батяри спасают мир во время противостояния Сталина и Гитлера
Завтра в отечественных кинотеатрах атмосфера Львова 30-х годов, в прокат выходит фильм Шляхетні волоцюги.
Музыкально-комедийный боевик о Львове и любви. Канал ICTV – информационный партнер ленты.
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Веселая, интригующая история о львовских ребятах – хулиганах, которых в 30-х годах называли батярами. Неугомонные авантюристы Мирек и Бодя спасают мир в тяжелое время противостояния двух тиранов Сталина и Гитлера.
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2018-09-26
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