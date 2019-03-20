Шокировал всех и Путина: Назарбаев ушел на пожизненный пост, в стране валютная паника

Уже утром Казахстан получил нового руководителя. Прежний председатель Сената Парламента республики Касым-Жомарт Токаев принял присягу как президент, председатель ЦИК страны вручил ему удостоверение, орден и штандарт. Токаев возглавил страну, как предусмотрено конституцией – после того, как многолетний лидер Нурсултан Назарбаев неожиданно объявил накануне, что уходит в отставку. Приняв присягу, Токаев предложил переименовать в честь своего предшественника столицу Астану. Между тем казахи несколько шокированы и не готовы к смене руководства – чему свидетельствуют опросы на улицах городов.

Уходя в отставку, Назарбаев позаботился о предотвращении публичной борьбы за власть. По крайней мере, сразу объявил, что до выборов, которые пройдут в год, страну, согласно Конституции возглавит Токаев.

Перед тем, как объявить, что уходит, Назарбаев позвонил руководителям пяти стран: Армении, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и России. Пресс-службы 4-х президентов сообщили, что их лидеры выразили сожаление по поводу отставки Назарбаева. Не сделал этого только Владимир Путин.

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В течении большей части своего срока, Назарбаев союзник России – в странах совместный таможенный союз, и оборонительный договор. Но как только Казахстан ослабел после экономического кризиса, неизвестные атаковали город у российской границы, в частности воинскую часть. Реакция Назарбаева – жесткая, нападающих ликвидировали.

От экспертов все чаще звучит – Казахстан следующая мишень гибридной атаки Кремля. Поэтому Назарбаев начал осторожный дрейф в Китай. Сейчас Нурсултан Абишевич не объясняет мотивов своего неожиданного решения об отставке.

Впрочем, эксперты говорят – Назарбаев четко понимает, что стране нужны перемены. Поэтому уступил дорогу молодым, но оставил их под своим пристальным взглядом – он будет присматривать за государством с должности председателя Совета безопасности Казахстана – в прошлом году статус органа изменили из консультативного на конституционный. Эту должность Назарбаев сможет занимать пожизненно.

К слову, Касым Токаев стал президентом Казахстана.

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