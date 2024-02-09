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Шольц встретится с Байденом! Будут говорить о… | Новости Факты ICTV за 09.02.2024

— В Вашингтоне продолжается встреча канцлера Германии Олафа Шольца с сенаторами США.

— Администрация Байдена продолжает работать с конгрессменами, чтобы принять пакет военной помощи Украине.

— Зеленский поблагодарил американских чиновников за решение разблокировать дискуссию о помощи Украине.

— США продолжат поддерживать Украину независимо от смены военного руководства.

— Военная сила стран-партнеров Украины в 13 раз больше мощности РФ.

— В РФ заявили, что этой ночью их ПВО якобы сбила 19 украинских дронов.

— Ситуация на Лиманском направлении 09.02.2024.

— Польские фермеры начали снова блокировать границу.

— Львов закупил 9 украинских трамваев Электрон.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV — последние новости Украины и мира в выпуске за 11:30 (09.02.2024).

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