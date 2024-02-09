Шольц встретится с Байденом! Будут говорить о… | Новости Факты ICTV за 09.02.2024
— В Вашингтоне продолжается встреча канцлера Германии Олафа Шольца с сенаторами США.
— Администрация Байдена продолжает работать с конгрессменами, чтобы принять пакет военной помощи Украине.
— Зеленский поблагодарил американских чиновников за решение разблокировать дискуссию о помощи Украине.
— США продолжат поддерживать Украину независимо от смены военного руководства.
— Военная сила стран-партнеров Украины в 13 раз больше мощности РФ.
— В РФ заявили, что этой ночью их ПВО якобы сбила 19 украинских дронов.
— Ситуация на Лиманском направлении 09.02.2024.
— Польские фермеры начали снова блокировать границу.
— Львов закупил 9 украинских трамваев Электрон.
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