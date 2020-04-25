Шопинг во время карантина: в Украине выросло количество заказов из-за рубежа

Покупательная способность украинцев из-за карантина снизилась. Да и магазины на замке. Впрочем, отказываться от обновления гардероба или приобретения других необходимых вещей люди не спешат. Ищут более доступные предложения.

Помогли сайты с китайскими товарами. Количество заказов оттуда в марте выросло почти вдвое. В компании Новая Почта констатируют увеличение количества заказов из китайских и американских сайтов.

На днях в Украину доставили более 20 тонн товара, который украинцы приобрели на сайтах Поднебесной. Чтобы успеть вовремя все доставить заказчикам — начали и сотрудничать с китайским перевозчиком чартерных грузов. Это должно ускорить процесс.

О шопинге во время карантина смотрите в сюжете Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о 10 правилах посещения магазина во время карантина от Комаровского.

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