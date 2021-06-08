Шестая годовщина взрыва на нефтебазе под Киевом: почему до сих пор никто не наказан

Шесть лет назад, 8 июня 2015 года, после взрыва на нелегальной нефтебазе под Васильковом Киевской области во время тушения пожара погибли шесть человек, еще 18 пострадали. До сих пор за трагедию никто не наказан, а погибших и пострадавших даже не признали потерпевшими.

Здесь хранили 16 тыс. т нефтепродуктов, но контролирующие органы якобы не знали о существовании этой базы. Сейчас от нее и следа почти не осталось — только бетонные обломки, на которых стояли резервуары.

Мощный пожар тогда тушили больше недели. С Козятина прибыл специальный поезд с запасом воды. Спасатель Петр Сизонюк чудом выжил. Он получил 60% ожогов, три месяца лежал в больнице и до сих пор проходит реабилитацию. Ему обидно, что владельцы нефтебазы не только деньгами не помогли, но даже не поблагодарили.

Сейчас же компания БРСМ требует не связывать нефтебазу со своим брендом и сетью заправок, мол, к сгоревшему объекту они не имеют никакого отношения.

Хотя правительственная комиссия установила системные нарушения пожарной безопасности. На базе не было воды для тушения, вообще не было системы пожаротушения, расстояние между резервуарами было очень маленьким и они не были правильно изолированы, а персонал нефтебазы не спешил вызвать спасателей.

Но через шесть лет виновных не наказали, а пожарных вообще не признали потерпевшими.

Эксперты убеждены — если бы на нефтебазе не нарушали стандарты и не производили фальсификат, а контролирующие органы должным выполняли свою работу, трагедии не произошло бы.

Сейчас в Украине десятки так называемых черных нефтеперерабатывающих заводов, а на рынке примерно треть горючего — фальсификат.

— К сожалению, эта ситуация абсолютно реальная и может повториться, потому что, если государство не усилит контроль, то повторение почти неизбежно, — считает Юрий Чернобривец, директор Института потребительских экспертиз.

Семьи погибших пожарных в поисках справедливости уже дошли до Верховного суда, потому что владельцы нефтебазы не признают своей вины.

8 июня 2015 года на территории нефтебазы под Васильковом возник один из самых масштабных и сложных пожаров не только в Украине, но и в Европе. Окончательно ликвидировать пожар удалось только 20 июня.

Во время ликвидации погибли шесть человек, пострадали 18.

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