Спрятаться на случай вторжения РФ: в Днепре провели проверку подземных укрытий

На фоне угрозы масштабного военного вторжения России возникает вопрос защиты гражданского населения Украины.

Речь идет о том, куда бежать и где спрятаться обычным людям от, например, артиллерийских и бомбовых ударов, в случае радиационной или химической опасности.

На такой случай есть укрытия, противорадиационные укрытия, подвалы и подземки. Вопрос в том, готовы ли эти защитные сооружения, которые должны быть в достаточном количестве, а главное – в должном состоянии.

В Днепре сотрудники ГСЧС проверили подземные укрытия на промышленном предприятии и в метро.

Бункер, где прошла проверка, – один из 15-ти на территории металлургического предприятия. Здесь время будто остановилось: все сохранилось с 60-х годов, но в должном состоянии. Даже есть ответственный за регулярные проверки – главный инженер.

Есть комната с фильтро-вентиляционным оборудованием для снабжения кислородом.

В одном таком укрытии одновременно могут спрятаться до 300 человек. Здесь есть все необходимое: кровати, медикаменты, санузлы. В случае отключения электричества имеется генератор. А также запас воды.

– Водоводы, подведенные к бакам, сегодня в трудоспособном состоянии. В случае полного прекращения поставки воды на предприятии есть 8 кубов для 300 человек, — рассказал главный инженер предприятия Михман Ибрагимов.

Но в случае потенциальной угрозы укрыться здесь смогут только работники предприятия.

Обычным жителям почти миллионного Днепра специалисты советуют искать убежища в метро. Правда, там всего 6 станций. Их ввели в эксплуатацию 26 лет тому назад. Для временного укрытия подходят кассовый зал, эскалаторы и подземные помещения.

– Здесь можно укрыться от ударной волны, которая может быть. Также можно укрыться от осколков, снарядов, – отметил главный инженер КП Днепровский метрополитен Тарас Шевченко.

Всего в области более полутора тысяч защитных сооружений: 900 из них – укрытия, остальные – противорадиационные укрытия. Но этого критически мало.

– Защитных сооружений недостаточно для укрытия всего населения. Поэтому используются погреба частного сектора, паркинги, станции метрополитена, станции скоростного трамвая в городе Кривой Рог, – проинформировал заместитель начальника Управления гражданской защиты Днепропетровской ОГА Сергей Остроух.

В случае опасности можно укрыться в углубленных гаражах, погребах и подвалах жилых домов. Правда, большинство из них не оборудованы и не соответствуют нормам. Заботиться о состоянии укрытий должны балансодержатели: например, о подвалах – владельцы многоэтажек.

– Защитить людей от краткосрочных бомбардировок, если они будут, могут обычные подвалы в домах. Даже не только противорадиационные укрытия и бомбоубежища. А защитить людей от длительных военных действий 99% бомбоубежищ не в состоянии, — подчеркнул соавтор карты укрытий Михаил Тонконогий.

Составлять списки укрытий начали семь лет тому назад, после первых боев на Донбассе. Тогда и создали специальную карту. С годами ее усовершенствовали, и сейчас она в открытом доступе.

Правда, чиновников это никак не побуждает наводить порядок и увеличивать количество бомбоубежищ.

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