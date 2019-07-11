Хранилища наполняются рекордными темпами: как украинские газовики готовятся к зиме

Украинские газовики активно покупают голубое топливо и закачивают его в подземные хранилища. Уже есть более 14 млрд кубов, но нужно 20, чтобы спокойно пережить зиму и не реагировать на вероятный шантаж российского Газпрома. Несмотря на нехватку денег, закачку топлива не прекращают ни на минуту.

Дополнительные дивиденды, которые требует правительство, обещают оплатить, как только запасутся газом. Иначе на его покупку просто не хватит средств и топливо закончится прямо посреди зимы, – говорит председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

– Закачивать газ мы должны каждый день, не останавливаясь. Любая остановка на день, на два, на неделю подвинет нас далеко от запланированного графика. И если у нас не будет 20 млрд кубов газа, то мы замерзнем и будет риск техногенной катастрофы, – отметил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев.

Но пока все по графику, – успокаивают газовики. Хранилища ежедневно наполняют рекордными темпами. Если такие темпы сохранятся и в дальнейшем, желаемый объем в 20 млрд накопится к середине октября – именно к отопительному сезону.

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Специалисты объясняют: закачанный в хранилища газ обеспечит бесперебойную работу ГТС даже после прекращения транзита Россией, что позволит избежать очередного газового шантажа Москвы.

Сейчас российский газовый гигант медлит с подписанием нового транзитного контракта с Украиной, потому что Нафтогаз стремится заключить соглашение по европейским правилам. Газпром же этого избегает и надеется дожать Киев зимой. Удастся ли новый газовый шантаж Москвы, напрямую зависит от объема топлива в украинских хранилищах.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Украине увеличить добычу газа.

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