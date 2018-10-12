Шприцы с наркотиками и запрещеные мины: что оставили россияне на позициях в серой зоне

Украинские спецназовцы едва заметно углубляются в село в так называемую серую зону Волновахского района. Его название армейцы не называют.

Несмотря на Минские договоренности, боевики использовали населенный пункт, чтобы обстреливать позиции защитников Украины.

Местные жители покинули село несколько лет назад: террористы держали гражданских в страхе, а затем разграбили разрушеные дома. Почти вся территория, где была проведена спецоперация, заминирована минами российского производства. В частности, ПМН-2 – запрещенными Женевской конвенцией противопехотными минами.

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Кроме боеприпасов, военные нашли и доказательства “братской” помощи боевикам, как банки от консервов из сухпайка армии РФ.

То, что часто российские боевики воюют под кайфом – вовсе не миф. В одном из домов бандиты оставили шприцы с характерным веществом.

Несмотря на огонь со стороны боевиков, группа осталась незамеченной и продвинулась на 1200 метров вперед.

К слову, ВСУ готовы ко вторжению из Крыма, Приднестровья и севера – Порошенко.

Опубликовано Октябрь, 12 в 10:57



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