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Шпундра, гоголевская усадьба и гончарство: сколько стоит отдохнуть на Полтавщине

Татьяна Доцяк журналист Факты ICTV

Вертеп в гоголевской усадьбе, щедрователей встречает “мама” самого Николая Гоголя. Это театрализованная экскурсия в национальном музее-заповеднике Гоголя. Сохранились и дом, где рос украинский писатель, и флигель, и мебель. Но главное – атмосфера, в музее уверены, мистик воспроизводил то, что видел вокруг.

Музей расположен в поселке Гоголеве в 60 км от Полтавы, туристов здесь кормят казацкой кашей и варят чай в самоваре, которому более ста лет. Ежегодно усадьбу Гоголя посещают около 20 тыс. туристов. Билет стоит 50 грн, экскурсия на 15 туристов – 150 грн, театрализованные экскурсии оплачиваются отдельно.

Недалеко от Гоголева, прославленная писателем Диканька, а ее соседка -поселок Опишня — центр украинского гончарства. Здешняя керамика славится по всему миру.

Входной билет – 90 грн, экскурсия на 10 туристов – 200 грн.

Остановиться на ночлег можно в этнопоселении – это домики-мазанки, которые отапливаются дровами.

Меню подлинное, здесь готовят блюда, которые упоминались в “Энеиде” Котляревского. Самая популярная у тористов – шпундра.

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