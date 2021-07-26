Шпионаж и непрозрачные кредиты: эксперты озвучили риски от сближения с Китаем

Украинские эксперты считают, что властям надо быть осмотрительнее в сближении с Китаем.

В первую очередь опасения касаются того, что КНР не гнушается промышленным шпионажем, часто китайские кредиты являются непрозрачными, а возможное введение безвиза для китайцев может обернуться для нашего рынка труда полным коллапсом.

США тоже призывают быть осторожными, чтобы не потерять контроль над ключевыми предприятиями. Речь идет об истории с Мотор Сич.

На кражу интеллектуальной собственности и попытки взять под контроль ключевые предприятия неоднократно жаловался и бизнес, работающий с Китаем.

Сотрудничество Украины с Китаем

Присматриваться к Китаю Украину заставляет приостановка кредитования МВФ, дефицит бюджета и потребность инвестиций в развитие.

30 июня Мининфраструктуры и Министерство коммерции Китая заключили межправительственное соглашение для развития инфраструктурных проектов. За кредитные средства Китая могут построить первую очередь кольцевой дороги Киева и мост в Кременчуге.

13 июля об углублении отношений президент Украины Владимир Зеленский впервые за два года поговорил с главой КНР.

Кроме того, в Киеве презентовали книгу китайского лидера Си Цзиньпиня с участием чиновников и парламентариев.

В прошлом году наш экспорт в Китай вырос на 91%. Преимущественно это была руда, шлаки и зола, зерно, масло, черные металлы, котлы, машины и изделия из древесины. Китай является вторым по доле экспорта на уровне 15%. У Евросоюза – 39%.

По словам главного координатора проекта Free Hong Kong Cente Артура Харитонова, сейчас продолжается партнерство между странами в образовательной и военных сферах:

– Повсюду открываются китайские институты. Интересует Китай и такие объекты, как Мотор Сич. Кроме этого, Украина обучает китайских военных.

Журналист-международник, член Украинской ассоциации китаеведов Юрий Пойта уверяет: Китай интересует доступ к технологиям военного назначения и оборонно-промышленного комплекса, овладение стратегическими активами и расширения своего геоэкономического влияния.

Позиция МИД

Однако в МИД утверждают, что Украина не собирается менять геополитический вектор на ЕС и НАТО который закреплен в Конституции.

Вместе с тем, это не означает, что Украина искусственно будет сдерживать развитие отношений с другими государствами, в частности с Китаем.

То, что Украина может изменить курс с Запада на Восток, несмотря на все риски, не предусматривают и эксперты.

В январе 2021 года Украина на три года ввела санкции против китайских инвесторов предприятия Мотор Сич, которое производит двигатели для самолетов и вертолетов.

11 марта на заседании Совета нацбезопасности и обороны решили вернуть предприятие в собственность украинского государства.

23 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО.

Фото: Depositphotos

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