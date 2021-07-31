Штамм Дельта и дети. Планируют ли в Украине массовую вакцинацию школьников от Covid-19

Штамм Дельта в отличие от предыдущих версий коронавируса значительно больше стал поражать детей. Вместе с новым типом вируса надвигается новый учебный год, который вполне вероятно придется на новую волну пандемии.

В Израиле начали вакцинацию детей от 5 до 11 лет. Ранее многие страны начали прививать препаратом Pfizer школьников в возрасте от 12 лет. В этом списке есть и Украина.

К мутировавшему вирусу Дельта уязвимы не только люди старшего возраста, но и дети. Не попасть в больницу могла бы помочь вакцинация. Иммунизацию детей старше 12 лет разрешили производители Moderna и Pfizer.

Ученые объясняют, что вакцины не применялись для детей раньше, потому что клинические исследования начинали с самых уязвимых категорий.

BioNTech/Pfizer с начала июля уже применяют и в Украине для детей от 12 лет. Но привили лишь 500 человек в возрасте 16-18 лет, а массовой вакцинации пока не предусмотрено.

В Минздраве объясняют, что сейчас в приоритете люди старшего возраста. Иммунизируют только детей, имеющих медицинские показания. А также тех, кому нужно за границу или кто отправляется на соревнования, где есть такое требование.

Настоящим вызовом станет новый учебный год. 40% работников школ — иммунизированы, а вот когда будут прививать детей пока конкретики нет. Если же правительство даст разрешение на массовую вакцинацию школьников или студентов — то школы и ВУЗы готовы помочь.

В Минобразования оптимистично оценивают ситуацию и готовы снова в случае необходимости перейти на дистанционное обучение.

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