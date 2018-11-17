Искусственные очереди и платный проезд: боевики блокируют КПП
Об этом сообщают сами жители временно оккупированных территорий.
Жители Донецка и близлежащих населенных пунктов даже обратились к новоизбранному главарю псевдо республики Дениса Пушилину, с просьбой навести порядок на собственных КПП. Традиционно люди едут за украинскими пенсиями и социальными выплатами. На оккупированные территории везут продукты питания и бытовую химию.
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С середины недели оккупанты начали создавать искусственные очереди, требуя от граждан плату за быстрое пересечение линии разграничения. Кто не платит, стоит в очереди более четырех часов.
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