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Оксана Михайлова, Журналистка Факты ICTV, ведущая рубрики «Обзор соцсетей» и корреспондентка сайта

Искусственные гаубицы и Хаймарсы: как украинские умельцы водят за нос врага

В войне против врага, пытающегося побороть нас массой, наша армия обязана быть более интеллектуальной и изобретательной. Кроме современных технологий, обманывать оккупантов украинским армейцам помогают макеты военной техники. Они выманивают противника, вынуждают его ударить и показать свою позицию. А главное – берегут технику настоящую.

Мастера создают макеты, дешевле в разы настоящего иностранного оружия и легкие для сбора, собирают эти конструкторы за 15 минут, а враг тратит не один день, чтобы найти, попасть и понять, что его обманули.

Наряду со спортивными наградами – теперь награды от армейцев. Руслан Клименко – основатель бега с препятствиями Дикая гонка – сегодня делает врагу дикий взрыв мозга. В его цехе создают деревянные Хаймарсы, Хаммеры, гаубицы. Потому что такое оружие тоже нужно армейцам.

И работа закипела. Сначала нужно было вычислить пропорции. Вот чертежи, по которым и делают муляжи. Изделия получаются достаточно детализированы, враг хоть и из дрона, но будет их долго рассматривать. Из дерева и фанеры получаются очень легкие конструкции. Их легко перевозить, собирать и разбирать.

Горит работа и в руках студентов. Сын Руслана с 10 лет работает с деревом, говорит, были мечи, потом шкатулки. Хочет помочь армии, поэтому работает здесь даже между занятиями в университете. И друга позвал. А Назарий только рад. Говорит, будет что рассказывать после победы.

777 гаубиц сейчас у мастеров заказали несколько десятков, поэтому работа не останавливается. До этого уже была и другая техника. У таких макетов одна задача – ввести врага в заблуждение. Так как на передовой отвлекают внимание оккупантов от настоящей техники, отнимают их время на отслеживание.

Ребята говорят, принимать благодарности и отзывы от военных – лучшая оценка их работы.

Работники и сами не гнушаются уничтожать врага. Валерия мобилизовали и совсем скоро он уедет работать уже с настоящей техникой.

За работу в цехе не беспокоится. Здесь все налажено, но постоянно нужны рабочие руки, материалы, краска и донаты. Вместе с Федерацией каратэ и Музеем становления нации ребята создали благотворительный фонд На часі и всегда будут благодарны за помощь.

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