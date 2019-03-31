Штурм и очереди: как проходит голосование в Днепре и Кривом Роге

Днепряне голосуют активно, по состоянию на 12.00 свои голоса отдали уже около 20% избирателей. На избирательные участки люди идут с самого утра, а на некоторых участках образовались очереди.

Всего в Днепропетровской области 1770 участков, некоторые открывались с опозданием в 15 минут.

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В Кривом Роге один из избирательных участков люди едва не брали штурмом — там, участок открылся с опозданием из-за технических проблем. В настоящее время наблюдатели фиксируют лишь незначительные нарушения.

Порядок в Днепре обеспечивать рекордное количество правоохранителей — 11,5 тыс.

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