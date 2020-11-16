Штурм ресторана на Печерске и открытый Эпицентр: как прошел карантин выходного дня

В Украине начал действовать карантин выходного дня с 14 ноября. Несмотря на запрет, почти сотню предпринимателей нарушителей карантина обнаружили на Киевщине.

В столице в субботу громко накрыли элитный ресторан Гавана на Набережном шоссе. То, что заведение работает в обычном режиме обнаружили журналисты. Однако работники закрыли съемочную группу внутри и ударили корреспондента.

Администрация ресторана получила административный протокол за нарушение карантина, также открыли уголовное производство за препятствование журналистской деятельности.

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Нарушил установленные ограничения и Эпицентр на Позняках. В субботу там работали в обычном режиме.

На Львовщине полицейские за день оштрафовали 250 недобросовестных заведений — торговые точки и заведения общественного питания. В Харьковской области в карантин выходного дня работали рынки, полицейские составили почти 30 протоколов о нарушении карантина.

На Прикарпатье выходные дни местная власть сделала рабочими. Несмотря на это почти все кафе и рестораны работали на вынос, магазины закрылись.

В Винницкой области более 200 предпринимателей вышли на протест — работники рынков, магазинов бытовой техники, рестораторы протестуют против карантина выходного дня. Люди перекрыли трассу государственного значения, требуя разрешения на работу.

За выходные полиция области составила 24 протокола о нарушении карантина выходного дня. Треть — малые предприниматели.

На Закарпатье на выходных полицейские составили 24 административных протокола за нарушение санитарных требований. Не соблюдали карантина выходного дня заведения общественного питания и торговли.

Карантин выходного дня ограничивает работу кинотеатров и музеев. Сейчас они оказались под угрозой закрытия. С марта сфера культуры и туризма уже потеряла 2% ВВП, или более 80 млрд грн.

Минкульт готовит предложение по режиму финансовых компенсаций. В правительстве говорят — с компенсациями еще разбираются.