Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Штурм в направлении Бахмута | Польша сделала выбор – это… | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
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— Выборы в Польше – кто лидирует в парламентской гонке
— В Виннице используют IT-технологии для реабилитации военных: как это работает
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 18:00 (16.10.2023).
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