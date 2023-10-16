Видео
Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Срочно
Работа Морських малюків: в Севастополе взорвался носитель Калибров Буян
Отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива: партизаны утром взорвали пути в Мелитополе
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Юлия Сеник, Ведущая программы Факты

Штурм в направлении Бахмута | Польша сделала выбор – это… | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023

— Генштаб обновил данные по ситуации на фронте

— Ночная атака дронов по Украине – сводка Воздушных сил

— Россияне пытаются прорвать украинскую оборону на Бахмутском направлении: какая ситуация сейчас

— Из Израиля вылетел второй эвакуационный рейс с украинцами: подробности

— Байден заявил, что США могут одновременно поддерживать Украину и Израиль.

— Выборы в Польше – кто лидирует в парламентской гонке

— В Виннице используют IT-технологии для реабилитации военных: как это работает

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 18:00 (16.10.2023).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
Штурм в направлении Бахмута | Польша сделала выбор – это… | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Штурм в направлении Бахмута | Польша сделала выбор – это… | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа
Штурм в направлении Бахмута | Польша сделала выбор – это… | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией
російські російський
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых
удар по Харкову
Больше видео
Политика Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Штурм в направлении Бахмута | Польша сделала выбор – это… | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Общество Тризуб для Родины-матери останется без стали Метинвест: в чем причина
Штурм в направлении Бахмута | Польша сделала выбор – это… | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Украина На замену вагнеровцам: в Бахмут заходят новые подразделения войск РФ
Бахмут, Череватий
Украина Пилот Karaya: одна эскадрилья F-16 в корне изменит ситуацию
Вадим Ворошилов (Karaya)
Игры
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь