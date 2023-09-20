ШУФРИЧА сняли с ДОЛЖНОСТИ, а ВСУ взяли в ПЛЕН вояку из АХМАТА! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
— Обстрел Купянска: российская армия впервые применила ракету ГРОМ-Э1;
— Обстрел Донецкой области 19.09.2023 — есть погибшие;
— Обстрел Запорожья: оккупанты нанесли удары по нескольким прифронтовым населенным пунктам области;
— Смелость и преданность одесским водолазам – сюжет;
— В Воронежской области РФ упал Су-34 – детали;
— ВСУ во время освобождения Клещиевки взяли в плен раненого росармейца из батальона Ахмат;
— Спецназовцы СБУ уничтожили три лодки в Херсонской области;
— Силы обороны уничтожили гаубицу РФ Мста-Б;
— Ждет из плена единственного сына: история мамы воина из Азовстали;
— Шуфрича сняли с должности главы Комитета по вопросам свободы слова;
— Верховная Рада поддержала позицию Президента по открытию е-деклараций;
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 14:30 (20.09.2023).