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Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты

ШУФРИЧА сняли с ДОЛЖНОСТИ, а ВСУ взяли в ПЛЕН вояку из АХМАТА! Новости Факты ICTV за 20.09.2023

— Обстрел Купянска: российская армия впервые применила ракету ГРОМ-Э1;

— Обстрел Донецкой области 19.09.2023 — есть погибшие;

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— Смелость и преданность одесским водолазам – сюжет;

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— ВСУ во время освобождения Клещиевки взяли в плен раненого росармейца из батальона Ахмат;

— Спецназовцы СБУ уничтожили три лодки в Херсонской области;

— Силы обороны уничтожили гаубицу РФ Мста-Б;

— Ждет из плена единственного сына: история мамы воина из Азовстали;

— Шуфрича сняли с должности главы Комитета по вопросам свободы слова;

— Верховная Рада поддержала позицию Президента по открытию е-деклараций;

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 14:30 (20.09.2023).

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