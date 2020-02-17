Искали слабые места. Российские агенты шпионили на побережье Ирландии

Российские спецслужбы ведут активную работу в Ирландии, в частности на побережье страны. Об этом сообщает британское издание The Sunday Times.

Российские агенты пытаются определить точное местоположение оптико-волоконных кабелей на дне океана, которые соединяют Европу с Америкой. Ирландские правоохранители предполагают, что российские разведчики могут проверять их на наличие слабых мест возможных диверсий в будущем.

Ранее британские и американские военные уже сообщали, что российские подводные лодки и военные суда, находившиеся в Атлантическом океане, изучали расположение подводных кабелей.

Напомним, в Днепропетровской области разоблачили завербованного спецслужбами РФ военного ВСУ.

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