Искали снаряды 3 года. В Донецкой области завершили масштабное разминирование

В Донецкой области завершилось самое масштабное разминирование за всю историю независимой Украины. Пиротехники в течение трех лет у поселка Ольгинка искали снаряды Второй мировой войны, которые разлетелись после крушения грузового эшелона на десятки гектаров.

Аграрии десятилетиями сеяли на этих полях пшеницу и подсолнечник. И даже не подозревали, какую опасность скрывает земля. Пока три года назад один из фермеров случайного не наткнулся на снаряд.

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Когда спасатели начали обследовать территорию, обнаружили огромное количество боеприпасов времен Второй мировой войны. И уже через несколько месяцев вблизи поселка Ольгинка объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня.

Старожилы рассказывают, что в годы Второй мировой неподалеку на железной дороге сошел с рельсов эшелон с боеприпасами. Тогда в разгар войны никто не занимался очередным потерянным поездом. А после окончания войны об этом событии вообще забыли.

Опасный груз напомнил о себе почти через 75 лет. Собирать его было чрезвычайно трудно, говорят спасатели.

Метр за метром спасатели искали снаряды. Лежали они на разной глубине — от полуметра до трех. Поэтому и оборудование использовали разное.

Всего здесь собрали 6 тыс. артиллерийских снарядов. Большинство — калибра 210 миллиметров. Каждый весом 140 кг. Вывозили спецтранспортом, а утилизировали на полигонах.

За три года, пока шло разминирование, фермеры понесли большие убытки. Зато уже в этом сезоне на расчищенных полях собрали первый урожай.

Территорию у Ольгинки спасатели будут обследовать еще два года — чтобы убедиться, что ничего не пропустили.

Очистка Донбасса от мин и снарядов

При условии вывода российских войск с территории Украины для разминирования прифронтовых территорий может потребоваться до 10 лет. Минами считают не только специально заложены в почву устройства, но и то, что прилетело от неприятеля не разорвалось.

Если разминирование проводить по всем правилам — это крайне кропотливый процесс. Очистка одного большого поля может длиться годами, а лицензию на проведение работ имеет не так уж много организаций.

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