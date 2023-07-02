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Василий Сафьянюк, Журналист Факты ICTV, парламентский корреспондент

Скорая артиллерийская помощь: украинские IT-шники разработали передвижные СТО и штаб

Артиллерия наносит больше всего потерь врагу в этой войне – почти 90%. Минометы, пушки и реактивные системы залпового огня уничтожают русских захватчиков на всех участках фронта. И если о поставках стволов разных калибров и боеприпасов к ним заботятся наши международные партнеры, то ремонтом и обслуживанием техники каждое подразделение занимается самостоятельно.

Важность своевременного и качественного ремонта хорошо понимает соучредитель благотворительной организации Реактивная почта Дмитрий Чуканов. Он вместе с коллегой, тоже ІТ-шником, Павлом Нарожным уже 9 лет помогают нашим артиллеристам. По просьбе одного из подразделений 406 отдельной артиллерийской бригады ВМС, затопившей крейсер Москва, за 3 месяца создали мобильную ремонтную станцию и передвижной штаб. В двух морских контейнерах, один на грузовике, другой на прицепе – настоящее СТО и шиномонтаж.

В мастерской, помимо самых разнообразных инструментов, есть все необходимые станки, верстаки, пресс, лебедка, кран-манипулятор и профессиональный сварочный аппарат.

Общая стоимость такого ремонтного комплекса вместе с военным грузовиком, который пригнали из Дании – 80 тыс. евро. Эта мобильная СТО может закрыть потребность одного дивизиона, а для артиллерийской бригады необходимо четыре или пять таких мастерских. Не менее необходимы и штабные машины.

На базе военного грузовика был создан настоящий мобильный штаб. Здесь 7 рабочих мест, Starlink, внутренняя компьютерная сеть, проекторы, мониторы. Есть также кондиционер, холодильник и даже кофеварка.

Мобильный штаб может автономно работать 6 часов от аккумулятора, также есть генератор и возможность подключения к внешнему питанию. Подобных штабных машин на бригаду нужно несколько десятков и не только артиллеристам.

IT-технології, Война в Украине
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