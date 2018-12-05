Скорая без горючего: на Волыни медики не могут вовремя приехать на вызов

Справедливая по определению система тендеров в Украине почему-то часто сбоит – то выиграли свои, то не всех участников допустили к конкурсу, то победила компания, которая врала о качестве и стоимости своих услуг. Поэтому часто система вместо упрощения жизни ее усложняет, потому что работают здесь не всегда равные правила.

Непонятная ситуация с победителем тендера на горючее для скорой помощи на Волыни – его выиграла компания, не имеющая собственных автозаправок, талоны, которые здесь выдают водителям – не действительны, поэтому и приходится бригаде скорой вместо того, чтобы оперативно мчаться на вызов – стоять в очереди за бензином. В заложниках семьдесят бригад скорой. Ситуация продолжается уже больше месяца!

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Уже полтора месяца кареты скорой за горючим выстраиваются в очереди и ждут порой по 5 часов. И хотя за него уже заплатили – водителям приходится выпрашивать дизель – обзвонив все возможные номера представителей фирмы поставщика.

В Центре экстренной помощи Волыни говорят – тендер на поставку топлива на более чем 10 млн гривен выиграла столичная фирма – которая предложила цену, на 2 гривны ниже конкурентов. Но собственных АЗС компания не имеет. Медикам должны еще более 60 тонн горючего, получить которые стало очень сложно.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Одессе скорая с пациенткой перевернулась на дороге.

Опубликовано Декабрь, 05 в 17:10



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