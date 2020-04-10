Быстрая дезинфекция. В Хмельницкой области разработали систему распыления антисептика

Дезинфицирующие рамки для больниц придумали в Шепетовской сельскохозяйственной компании. Предприятие, которое годами специализируется на новаторских технологиях для аграрного сектора решило пригодиться украинским врачам.

Инженеры, конструкторы и сварщики разработали простую, но очень эффективную металлическую конструкцию. Она спроектирована с деталей для обычных теплиц: пол из поролона, а сложная разумная основа рамки — капельная трубка с форсунками и электронасосом, откуда и распыляется раствор. Первую рамку установили в реанимационном отделении местной Шепетовской больницы. Там уже почти неделю дежурят медики спасти тяжелобольного с коронавируса. Подробнее в сюжете Людмилы Цымбалюк.

Напомним, более 200 врачей государственных и частных клиник со всей страны объединились в борьбе с нехваткой медицинской помощи во время пандемии.

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