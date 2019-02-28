Быстрая растаможка. На Львовщине “брокер” обманул 150 евробляхеров на $500 тыс.

На Львовщине 150 водителей попали на крючок брокера-мошенника. Мужчина предлагал водителям оформить документы на автомобиль быстрее и дешевле, чем у других брокеров. За услугу сразу брал деньги, требовал документы на машину. А в понедельник просто исчез. Прихватив с собой, по подсчетам водителей, по меньшей мере, полмиллиона долларов.

Псевдоброкер сначала таки растаможил несколько автомобилей, чтобы люди ему поверили. Деньги авантюрист принимал в помещении возле таможенного поста Городок. Другие брокеры говорят – знакомы с преступником, но утверждают, что он здесь не работал.

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Только сегодня пострадавшие выяснили – проходимец не имел никакого разрешения от фискальной службы. Правоохранители сообщили водителям – без украденных псевдоброкером документов растаможить авто в Украине невозможно. Теперь нужно ехать все восстанавливать за границу. Чтобы не попасть впросак, на таможне советуют быть осторожными – заключать соглашение и проверять, имеет ли этот человек право на осуществление таможенно-брокерской деятельности.

Обманутые водители всполошились со вчерашнего дня. Сначала обивали пороги кабинетов таможенников, а сегодня вместе пошли в полицию и подали коллективное заявление. Если псевдоброкера найдут, ему грозит до 3 лет лишения свободы за мошенничество.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как обманывают моряков и как не попасть на крючок мошенников.

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