Скорость интернета в Украине: у компании Киевстар первый показатель
По данным специалистов, за последние три года скорость мобильного интернета в Украине выросла примерно вдвое. В контексте этого и мировые эксперты привлекаются к исследованиям работы отечественных мобильных операторов. Последним отчем по Украине поделилась американская компания, известная приложением Speedtest. Согласно исследованиям, первый показатель скорости оказался у компании Киевстар.
Средняя скорость мобильного интернета оператора, согласно результатам исследования, составляет около 33 мегабита в секунду. У мобильного оператора такие показатели связывают, в том числе с расширением 4G покрытия. Поэтому развитие технологий — тренд нашего времени, стремительно развивается и в Украине.
2021-10-01
Теги: Киевстар, Мобильный оператор