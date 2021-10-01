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Маргарита Верещагіна |

Скорость интернета в Украине: у компании Киевстар первый показатель

По данным специалистов, за последние три года скорость мобильного интернета в Украине выросла примерно вдвое. В контексте этого и мировые эксперты привлекаются к исследованиям работы отечественных мобильных операторов. Последним отчем по Украине поделилась американская компания, известная приложением Speedtest. Согласно исследованиям, первый показатель скорости оказался у компании Киевстар.

Средняя скорость мобильного интернета оператора, согласно результатам исследования, составляет около 33 мегабита в секунду. У мобильного оператора такие показатели связывают, в том числе с расширением 4G покрытия. Поэтому развитие технологий — тренд нашего времени, стремительно развивается и в Украине.

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