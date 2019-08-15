Быстрее, чем ожидали: ВВП Украины вырос на 4,6%
Украинская экономика продемонстрировала неожиданные темпы роста. По данным агентства Bloomberg, в последнем квартале ВВП вырос на 4,6%. Для специалистов это неожиданный показатель, ведь в последние годы прирост экономики не превышал 3% в год.
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При этом Украина показала положительную динамику на фоне торговой войны между США и Китаем, а также замедление экономики в Европе.
Однако, чтобы удержать такие темпы роста ВВП, нашему государству надо ускорить реформы.
Ранее Всемирный банк предупреждал, что без активных изменений в экономике, Украине придется потратить полвека, чтобы догнать соседнюю Польшу.
Напомним, во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского и премьер-министра Индии Нарендра Моди обсудили экономические связи и военное сотрудничество.