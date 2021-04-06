Широкомасштабного наступления РФ не стоит ждать — Резников
Наращивание войск России на границе с Украиной и увеличение новых случаев коронавируса в стране были топ-темами эфира Свободы слова на телеканале ICTV 5 апреля.
Касательно ситуации возле восточных границ Украины, то, по словам вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, в ближайшее время не стоит ждать, что Россия начнет широкомасштабное наступление. Однако Украина должна быть готова к любым действиям агрессора.
Учитывая ситуацию последних недель, партия Голос предложила созвать внеочередное закрытое заседание парламента и послушать руководителей Генштаба и Министерства обороны.
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Кроме того, в Украине не улучшается ситуация с коронавирусом. В ближайшее время ожидается значительное увеличение количества больных, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он предполагает, что мы вскоре Украина может войти в третью волну коронавируса, когда ежедневно будут выявлять 25 тыс. новых случаев заболевания. Именно поэтому ожидается и увеличение количества госпитализированных.
Вакцинация в Украине
Также во время программы Максим Степанов сообщил, что в ближайшее время Минздрав объявит о закупке еще 10 млн доз вакцин от коронавируса.
Речь идет о сделках, заключенных на 2021 год.
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