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Факты / Видео / Украина / Общество

Широкомасштабного наступления РФ не стоит ждать — Резников

Наращивание войск России на границе с Украиной и увеличение новых случаев коронавируса в стране были топ-темами эфира Свободы слова на телеканале ICTV 5 апреля.

Касательно ситуации возле восточных границ Украины, то, по словам вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, в ближайшее время не стоит ждать, что Россия начнет широкомасштабное наступление. Однако Украина должна быть готова к любым действиям агрессора.

Учитывая ситуацию последних недель, партия Голос предложила созвать внеочередное закрытое заседание парламента и послушать руководителей Генштаба и Министерства обороны.

Читайте: Не надо исключать возможности провокаций — Резников об агрессии РФ

Кроме того, в Украине не улучшается ситуация с коронавирусом. В ближайшее время ожидается значительное увеличение количества больных, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он предполагает, что мы вскоре Украина может войти в третью волну коронавируса, когда ежедневно будут выявлять 25 тыс. новых случаев заболевания. Именно поэтому ожидается и увеличение количества госпитализированных.

Вакцинация в Украине

Также во время программы Максим Степанов сообщил, что в ближайшее время Минздрав объявит о закупке еще 10 млн доз вакцин от коронавируса.

Речь идет о сделках, заключенных на 2021 год.

Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.

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