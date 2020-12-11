Январский локдаун: как будет работать Всеукраинская школа онлайн
В январе школьники снова перейдут на дистанционную форму обучения, а следовательно Всеукраинская школа онлайн проверит свою способность обучать детей через экран монитора.
Разработчики Минобразования и общественной организации Освитория уверены, что дети смогут таким образом усвоить новые знания, но учителя настроены довольно скептически.
Школа в горном селе Раково на Закарпатье учит 111 детей и учительница жалуется, что проблемы с интернетом не позволяют полноценно заменить очное обучение. Здесь весенний опыт дистанционного обучения показал — оно не эффективно.
Несмотря на это Минобразования совершенствует платформы для дистанционного обучения и уверяет, что оно также дает свое плоды, ведь видео всегда можно посмотреть дважды.
Кроме того, дисциплины детям читают профессиональные педагоги и так или иначе все учителя в Украине должны принять тот факт, что в дальнейшем дистанционные формы контроля останутся с нами даже после пандемии.
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Всеукраинская школа онлайн
Платформа Всеукраинская школа онлайн — это комплексный сборник ресурсов для учеников 5-11 классов, который позволяет проходить учебную программу дистанционно.
По состоянию на 11 декабря, когда состоялся официальный запуск ВШО, платформа насчитывает 18 школьных предметов и 200 уроков: в ближайшее время эту цифру увеличат до 800 уроков.
Кроме видеоуроков, платформа предлагает тесты и материалы для самоподготовки (домашних заданий).
Функционал для учителей пока находится на стадии разработки: пользоваться ВШО педагоги смогут уже в январе 2021 года.