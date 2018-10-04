Сельский голова против мецената: в селе на Киевщине вспыхнул финансовый скандал

5 миллионов долларов – такова цена должности председателя Песковской объединенной территориальной общины на Киевщине. Чиновника, который озвучил тариф, на рабочем месте нет. По телефону председатель объясняет, что в командировке, а сумму, за которую готов отдать свое кресло, взял не с неба, а именно столько потратила община на развитие поселка. Деньги за кресло просит у украинского мецената из Канады, который давно занимается Песковкой.

Меценат за 11 лет потратил более 2 миллионов долларов. Отремонтировал местную амбулаторию и больницу, обеспечивает школу, строит церковь, создал спортивный центр для детей, все отдал обществу. Строится зал для пауэрлифтинга, зал для бокса, зал для вольной борьбы, три футбольных поля и общежитие.

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Но недавно спортивную школу, в которой еще весной занимались почти триста детей, посетил председатель с заявлением, что крыша в зале бокса аварийная, а общежитие пожароопасное. И вообще спортивный центр надо сдать в аренду чужой футбольной команде – за деньги. Местные активисты убеждены, сельский голова просто хочет на построенных канадским меценатом зданиях зарабатывать деньги, сдавая их в аренду, а судьбой самого спортивного центра не занимается. Сельский голова обвинения отвергает.

Пока председатель конфликтует с меценатом, в заложниках оказались дети, для которых каждый день занятий может стать последним.

К слову, Факты ICTV сообщали, что женщина устроила скандал в маршрутке

Опубликовано Октябрь, 04 в 20:22



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