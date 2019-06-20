Семь лет обещали починить. Почему мост на Тернопольщине до сих пор не отремонтирован

На Тернопольщине мост через реку через который пролегала трасса государственного значения – рассыпался в прах. Семь лет дорожники только обещали его починить. Теперь отрезанными от объединения остались целые районы. Особенно трудно тем, кто имеет огороды на другой стороне. Обвал переправы произошел 5 месяцев назад – но до сих пор проблему не решили.

Этот мост был аварийным более семи лет. В прошлом году дорожники переправу проинспектировали, движение транспорта ограничили, а ремонт отложили.

Тяжелые фуры, которые обслуживали местные карьеры, курсировали днем ​​и ночью. Их вес никто не проверял, мост разрушался на глазах, а в феврале рассыпался. В Лысовцах все огороды – за рекой. Господин Богдан, как и остальные местные, сельскохозяйственную технику и урожай переносит на плечах. Чтобы трактором переехать через водоем, вынужден платить штраф 350 грн.

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Временный металлический мост обещали построить еще в феврале. Его стоимость – 38 млн. За три месяца подрядная организация снесла остатки старой бетонной опоры и вычистила русло от завалов.

Металлические балки и основание моста подрядная организация, выигравшая тендер на строительство, уже закупила. Но служба автомобильных дорог с людьми расплатиться не может, ее счета заблокированы. Два месяца назад так решил суд, за некачественно выполненную работу дорожники семь лет судятся с одной из луцких фирм.

Судебное решение полностью парализовало область – ни одну работу служба автодорог не выполнить, не оплатить не сможет. Из запланированных на ремонт и эксплуатацию путей 450 млн грн, успели освоить только 100. Тогда как на балансе тернопольских дорожников более тысячи километров автодорог, 220 мостов и пять в аварийном состоянии. Правда, им обещают, что счета на днях разблокируют.

К слову, Крымский мост разрушается: от опоры отвалился кусок.

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