Скандал из-за счетчиков на Волыни: газовики хотели штрафовать людей

На Волыни у людей возник конфликт с газовиками, которые проводили работы на газораспределительном пункте села Дубище и именно в это время в квартирах жителей разорвались счетчики. Это произошло в октябре, и Факты занимались этой бедой, но история получила продолжение.

Людей удивили выводы экспертов – устройства вышли из строя из-за вмешательства в их работу. То есть, теперь люди должны заплатить немалый штраф за то, чего не делали. Они подозревают, что газовики, таким образом, решили им отомстить за то, что вынесли проблему на всеукраинскую общественность.

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Заседание экспертов люди сняли на телефон. В результате жаркой дискуссии – газовики заверили, штрафовать людей не будут, хотя царапины на счетчиках нашли. Впрочем, доказать вмешательство в его работу именно этих потребителей трудно.

К слову, в капитальном ремонте нуждаются 80% теплосетей Киева. Поэтому каждый год, как только стартует отопительный сезон, кругом – горячие реки.

Опубликовано Ноябрь, 16 в 11:17



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