Скандал со стоматологом в Ровно: клиника дантиста не работает

Клиника стоматолога Инны Кравчук из Ровно, которая била и душила детей во время лечения зубов, не работает. Также горе-дантист удалила личную страничку в соцсети из-за комментариев возмущенных ее поведением людей.

О самом враче известно немного. В марте ей исполнится 30 лет. Женщина не замужем, своих детей нет. Где училась, информации тоже нет.

В Министерстве здравоохранения признают, что прекратить деятельность этого врача непросто. Для этого надо, чтобы родители пострадавших детей обратились в полицию и одновременно в министерство здравоохранения – на горячую линию, электронную или обычную почту.

Только тогда министерство сможет просить, чтобы государственная регуляторная служба проверила горе-врача, ведь скорее всего дантист стала физическимй-лицом предпринимателем. К тому же, Минздрав не выдает лицензии на персональную медицинскую практику, поэтому и аннулировать ее не может.

Об издевательствах стоматолога из Ровно над детьми стало известно благодаря видео, которое распространила местная журналистка Виктория Мамотюк. Дантист била и душила детей во время приема в частной клинике Hollywood.

Вскоре после скандала врача уволили. Однако Инна Кравчук открыла собственную клинику.

Родители пострадавших детей пожаловались в полицию. Там открыли два уголовных производства. Подробнее о скандале со стоматологом в Ровно читайте на сайте Факты ICTV.

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