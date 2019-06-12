Скандал в Харькове: водитель вытолкал из маршрутки женщину с детьми

На Харьковщине водитель маршрутки в 30-градусную жару высадил маму с детьми посреди дороги – все потому, что женщина попросила у водителя билет за оплату проезда. Мужчина просто вытолкнул женщину из автобуса, свои действия подкрепил нецензурной бранью.

Ехали с отдыха в Берминводах, – говорит женщина, – старшая дочь на сайте перевозчика узнала стоимость билета в Харьков – 17 грн. Водитель требовал полную стоимость, хотя пассажиры пытались выйти на половине маршрута, и когда Анна попросила билет – тот возмутился.

Водитель пытается разыскать свидетелей происшествия, чтобы доказать свою версию – пассажирка с двумя детьми якобы была нетрезвая, вела себя неадекватно, поэтому и вытолкал ее из салона. Билеты за проезд, – говорит, – обычно имеет, и выдает по требованию пассажира, однако в тот момент они просто закончились.

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На самом деле водитель обязан выдавать билет каждому пассажиру, даже если тот его не требует, – говорят юристы. И это не только для отчетности перевозчика перед налоговой – билет является страховым документом пассажира, который в случае чрезвычайного происшествия станет доказательством проезда.

Проверка Укртрансбезопасности показала – билетов и листа кассовой отчетности в маршрутках этого направления действительно не было – перевозчика накажут.

Почти сразу после проверки Укртрансбезопасности билеты в маршрутках появились. А вот касаемо непристойного поведения водителя – здесь должна разбираться полиция. Но Анна пока не решила, будет ли жаловаться правоохранителям. Поквитаться – не ее цель, но хочет, чтобы водители по всей Украине вели себя цивилизованно – были вежливыми и соблюдали закон.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как на Тернопольщине водитель выгнал из автобуса онкобольного АТОшника.

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