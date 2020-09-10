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Факты / Видео / Украина

Скандал во Львове: ребенок в школьной столовой купил котлету с червями

В одной из львовских школ разразился скандал из-за некачественного питания в столовой.

Фото с мясной котлетой, с которой вылез опарыш опубликовала мама второклассника у себя на Facebook. Мол, это блюдо ее сын купил именно в школьной столовой.

Как только ребенок откусила кусок, увидев червя. Он не растерялся, сразу сфотографировал свой обед и послал фото маме.

Администрация школы инцидент комментировать отказалась. Мать мальчика написала жалобу в городское управление образования. Там уже создали специальную комиссию.

Питание в школе

Питание в школах Украины перевели на новую систему из-за карантина.

Так как ученикам теперь приходится есть в классах, изменился и вид школьных завтраков и обедов.

Однако, как это иногда бывает, обещали одно, а получили совсем другое, что возмутило многих родителей.

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