Скандал в Минздраве: сколько Украина переплатила за защитные костюмы для медиков

Опасный коронавирус больше всего поражает медиков. В Украине уже заболели более 1,3 тыс работников медучреждений, это каждый пятый среди больных. Все из-за отсутствия защитных костюмов. Но вокруг этих важных закупок развернулся скандал.

Народный депутат от фракции Голос Александра Устинова опубликовала информацию, что Министерство здравоохранения существенно переплачивает, вместо возможных 300 грн за штуку — платит до 488. В результате — торги медицинских закупок зависли, а Минздрав снова, как и несколько лет назад, взялся покупать все самостоятельно. Подробнее в сюжете Елены Астаховой.

Напомним, в адрес Министерства здравоохранения начали раздаваться обвинения в недобросовестной работе из-за закупки защитных костюмов для медиков по завышенной цене.

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