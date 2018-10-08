Скандал в Николаеве: водитель маршрутки высадил 10-летнюю девочку на полпути

Жителей Николаева шокировала новость: водитель маршрутки высадил 10-летнюю школьницу на полпути. Девочка растерялась среди магистрали: с одной стороны лесополоса, с другой – стены завода. Мать ребенка потребовала от властей найти шофера. Однако на очную ставку с водителем девочка и ее родители не пришли.

Родители вместе должны нарисовать карту маршрута или проложить его на карте в смартфоне школьника.

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История с маршрутчиком, что высадил ребенка, получила широкую огласку. В соцсетях предлагали линчевать водителя. Впрочем, в Укртрансбезопасности не собираются его наказывать, расследование показало, что школьница ошиблась маршрутом.

На конечной ее и высадили. Дети могут сами ездить в общественном транспорте с семи лет. Но ответственность за них несут родители. Поэтому надо учить внимательности и наблюдательности – советуют педагоги и психологи.

К слову, в Лазурном на пляже потерялась 5-летняя девочка. Нашли в 12 км в соседнем селе.

Опубликовано Октябрь, 08 в 11:19



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