Скандал в частной школе Днепра: подросток разбил чашкой голову школьнице

В частной школе Днепра школьнику не понравилось, что в классе говорили две девочки и он попросил их выйти. Однако они не вышли. Тогда мальчик швырнул стул в сторону девушек, а когда не попал, схватил чашку и ударил 14-летнюю Кристину по голове.

Девочке наложили пять швов.

Мама Кристины рассказала, что это произошло на перемене. Родители пострадавшей пытались поговорить с руководством школы и мамой мальчика, которая работает там завучем, однако диалога не получилось.

В школе уверяют, что причин конфликта не знают, потому что взрослых в классе не было.

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Директор школы Ольга Вишнянская отметила, что подросток спокойный и неконфликтный. Вину с 13-летнего мальчика администрация заведения не снимает, впрочем Матфея здесь жалеют.

Мама мальчика рассказала, что за сыном агрессии не замечала и знает причину конфликта в школе. Однако говорить об этом не хочет.

Родители Кристины написали заявление в полицию. Там уже составили на маму Матфея протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию ребенка, женщине грозит штраф. Кроме того, в полиции проверяют факт буллинг относительно девочки. Родители Кристины уже подыскивают для нее новую школу.

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